Missing Andrej from Boston: Russian, Polish and Lithuanian appeals

Вы видели Андрея?

Просим помочь найти Андрея, который исчез из Бостона и окрестностей 30 октября 2021 г.

Нас всё больше волнует его благосостояние, поэтому мы обращаемся к местному населению за помощью. Если вы его видели после указанной даты или располагаете информацией, которая поможет нам найти его, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Любая полученная нами информация, возможно, поможет нам найти Андрея, и мы благодарны всем, кто отзовётся на помощь.

Для перевода письменных сведений и информации по телефону мы можем предоставить переводчиков, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам, даже если вы не говорите по-английски как на родном языке.

Если вы его видели или знаете, где он, пожалуйста, свяжитесь с нами следующим образом:

Позвоните по телефону 101, назвав инцидент 306 от 2 ноября 2021.

По электронной почте [email protected] – не забудьте указать инцидент 306 от 2 ноября 2021 в теме сообщения.

Вы также можете сообщить информацию через независимую благотворительную организацию Missing People. Вы можете позвонить или отправить смс-сообщение на номер 116 000 или по электронной почте [email protected]

Zaginiony: Andrej

Prosimy o pomoc w odnalezieniu Andreja, który zaginął z okolicy Boston dnia 30 października 2021 r.

Mamy coraz większe obawy odnośnie Andreja i zwracamy się o pomoc do miejscowych społeczności. Jeśli ktokolwiek widział go po tej dacie lub posiada jakieś informacje, które mogą pomóc w jego zlokalizowaniu, prosimy o kontakt.

Każda otrzymana informacja może nam potencjalnie pomóc odnaleźć Andreja i będziemy wdzięczni wszystkim, którzy się zgłoszą.

Możemy zapewnić pomoc tłumacza w pisemnym i telefonicznym przekazywaniu informacji, tak więc proszę się nie zrażać, jeśli ktoś nie zna dobrze języka angielskiego.

Jeśli ktoś widział Andreja lub wie, gdzie się znajduje, prosimy o kontakt w następujący sposób:

Dzwoniąc pod numer 101 i podając hasło: incydent 306 z dnia 2 listopada 2021 r. (incident 306 of 2nd November 2021).

E-mail: [email protected] – w temacie należy podać: „incident 306 of 2nd November 2021”.

Można również zgłaszać informacje do niezależnej organizacji charytatywnej Missing People. Tel. lub SMS pod numer: 116 000 lub e-mail: [email protected]

Ar esate matę Andrej?

Mes prašome padėti surasti Andrej, nes jis yra dingęs iš Bostono ir vietovės aplink jį nuo 2021 m. spalio mėn. 30 d.

Mūsų nerimas dėl jo vis didėja ir, prašydami pagalbos, kreipiamės į mūsų bendruomenes. Jei esate jį matę po minėtos dienos ar turite bet kokios informacijos, kuri padėtų nustatyti jo buvimo vietą, prašome susisiekti su mumis.

Bet kokia gauta informacija galbūt padės mums surasti Andrej ir būsime dėkingi kiekvienam, kuris kreipsis į mus ketindamas suteikti pagalbą.

Tiems, kurie teiks informaciją raštu ar telefonu, galime parūpinti vertėją, todėl nesibaiminkite, jei anglų kalba nėra jūsų gimtoji kalba.

Jei esate jį matę ar žinote kur jis yra, prašome su mumis susisiekti taip:

Skambindami numeriu 101 ir paminėdami incidentą Nr.306, kuris buvo užregistruotas 2021 m. lapkričio mėn. 02 d.

Rašydami elektroninį laišką elektroninio pašto adresu [email protected] – tik pavadinimo eilutėje (“Subject”) nepamirškite paminėti incidento numerio ir jo registravimo datos (“Incident 306 of 2nd November 2021”).

Informacijos galite suteikti ir per nepriklausomą labdaros organizaciją “Missing People” (“Dingę asmenys”). Galite paskambinti telefonu ar pasiųsti teksto žinutę numeriu 116 000 arba parašyti laišką elektroninio pašto adresu [email protected]

English release, last updated 4 January

Update:

We are continuing to ask for help to find Andrej who has been missing since November. We are getting increasingly concerned for him and ask anyone who may have seen or heard from him to get in touch.

If you have seen him or know where he is, please contact us.

By calling 101 quoting incident 306 of 2nd November.

By emailing [email protected] – don’t forget to quote incident 306 of 2nd November in the subject line.

Through the independent charity missing people. You can call or text 116 000 or email [email protected]

Original post – 4 November 2021

We are appealing for information to find missing man Andrej.

The 43-year-old was reported missing from his home in Boston.

Andrej is described as a white male who is 6ft tall with short, dark brown hair. He is of a slim build and has green eyes with a scar near his left eye. He was last seen wearing a black hoodie and black or grey trousers.

If you have seen him or know where he is, please get in touch.

By calling 101 quoting incident 306 of 2nd November.

By emailing [email protected] – don’t forget to quote incident 306 of 2nd November in the subject line.

Through the independent charity missing people. You can call or text 116 000 or email [email protected]

Reference: Incident 306 of 2nd November